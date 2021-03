Trafikkuhell på Reistad: - Bil skal ha kjørt inn i en veranda

Nyheter

(rbnett.no) Brannvesenet på Vestnes melder at de har vært ute på en trafikkulykke på Reistad. Politiet i Møre og Romsdal opplyser at en bilfører skal ha kjørt inn i et hus.

– Vi har hatt en patrulje på stedet, og det er snakk om en bil som har kjørt inn i en veranda. Eller nærmere bestemt i stolpen som holder verandaen, sier operasjonsleder Frank Fylling hos politiet i Møre og Romsdal.

– Kom bilen fra vegen, eller er det et uhell inne på inne på egen gardsplass?

– Det er snakk om et forhold mellom bilfører og huseier, så det skal opprettes en skademelding. Det er ingenting som tyder på at bil og hus tilhører hverandre. Det er ikke meldt om spesielt vanskelige kjøreforhold i området, sier operasjonsleder Fylling.

Snø og plussgrader: – Vinterføre i distriktet

Ellers kan politiet melde om mindre hendelser i Molde på grunn av vinterføret, som ble gjeldende igjen i løpet av natta etter et snøfall. Eksempelvis slet en buss med å komme seg opp vegen på Kviltorp, mens en bil nylig fikk problemer i Årølia i Molde.

– Hvordan trafikkforholdene er rundt omkring er ikke helt greit å vite, men i Årølia var det en bil som sperret trafikken. Der har det vært manuell dirigering. Så man kan godt si at det er vinterføre i distriktet, så man må kjøre etter forholdene når det har vært en del snøfall. Jeg tør ikke å si at det er så mye verre enn det som er normalt på vinteren, sier operasjonslederen.

Denne saka ble først publisert hos Romsdals Budstikke.