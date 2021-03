Ordførere advarer mot å endre vaksinestrategi

Nyheter

(Rbnett.no): Det ble gjort via et brev sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget 19. februar, undertegnet av 26 ordførere fra Møre og Romsdal.

I brevet står det at ordførerne med stor uro har vært vitne til det sterke presset sentrale befolkningstette områder i Norge retter mot Storting, regjering og helsestyresmakter for å få endre den strategien regjeringa har valgt ved fordeling av vaksiner.

I brevet skriver ordførerne at ei endring i vaksinestrategien vil føre til at befolkninga ellers i landet blir nedprioritert, og må leve vesentlig lenger med de store sosiale ulempene og den økte risikoen for sjukdom og død som pandemien medfører.

«Det godtar vi ikke», skriver ordførerne avslutningsvis.

Brevet er undertegnet av følgende Romsdals-ordførere:

Yvonne Wold (Rauma), Odd Jørgen Nilssen (Aukra), Knut Sjømæling (Gjemnes), Tove Henøen (Hustadvika), Torgeir Dahl (Molde), Geir Inge Lien (Vestnes).

Nye råd

Klokken 14 tirsdag skal regjeringen holde en pressekonferanse om vaksinestrategien framover.

Høie mottok før helgen nye råd fra FHI når det gjelder strategien. FHI har blant annet drøftet spørsmålet om geografisk skjevfordeling.

Debatten om tett befolkede byer eller steder med smitteutbrudd bør få en større andel av vaksinene, har tatt fyr etter at Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) gikk ut i VG og kritiserte Oslo-byrådet for dårlig håndtering av pandemien.

En statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK) var involvert i utspillet.

Langt nede på lista

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har en rekke ganger bedt om flere vaksiner til Oslo.

Da den siste nedstengingen i hovedstaden ble kunngjort søndag, sa Johansen at Oslo ligger nede på 279. plass blant kommunene når det gjelder hvor mange vaksinedoser som er distribuert i forhold til folketall.

De første sju ukene i år har Oslo fått i alt 39.945 vaksinedoser, viser FHIs oversikt. Til sammenligning har Bergen fått 15.372 doser og Trondheim 10.444.

Denne uka vil Oslo få i alt 788 hetteglass med vaksiner. Det utgjør rundt 4.000 doser.

Artikkelen ble først publisert i Romsdals Budstikke.