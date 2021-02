Nyheter

I tillegg kommer offentlig forbruk, industri og ikke minst lekkasjer ut fra rørnettet. Fra et vannverk kan det derfor strømme inntil 1000 liter per person per døgn. Her er det ikke snakk om en dråpe i havet!

Vannverk i fleng

I Norge er det vesentlig overflatevann som benyttes til vannforsyning. For eksempel dekker Maridalsvannet om lag 80 prosent av vannforbruket i Oslo. Vi lever i et grisgrendt hjørne av kloden, og det er derfor bygd mange små vannverk i tillegg til de større regionale. Sånn omtrentlig finnes det 1.100 kommunale og 900 private vannverk i drift. Og overflatevann har også vært hovedkildene her i kommunen i mange år. En slik kilde er vannbassenget på Veblungsnes. Nå er det tomt og et minne om forgangen tid.

Bassenget i Einmarka

Av sjellesang og himmelhøie fjelde

du Veblungsnes er rik på overflod

Slik lyder et par strofer av J. Olafsen Holm, skrevet til et sangerstevne på Veblungsnes i 1864. Men Veblungsnes hadde mer enn fjell og skjelle, Her var også rikelig tilgang på vann. I fjellsida over Sandgrovadalen, tett oppunder bratte berget, var det et oppkomme som aldri gikk tørt, pluss tilflytende overflatevann. Derfra var det lagt vannrør ned på neset. Men dette tilfanget var ikke tilstrekkelig, og i 1891–92 ble Veblungsnes vannverk anlagt. I Einmarka ovenfor Veblungen ble det bygd et vannbasseng som ligger på om lag 90 meters høyde. Det ble koblet til den eksisterende rørledningen, og nå ble det rikelig tilgang på vann på Veblungsnes.

Brannvern

I starten var det ikke lagt inn vann i husene, men det var satt opp en del vannposter. Det var også laget 8–10 kummer der man koblet til brannhydranter. Kummene var isolert med en blanding av tørr hestemøkk, halm og strø som ble skiftet en gang i året. Blandingen utviklet varme som gjorde det frostfritt. Det var tett mellom husene på neset, og en brann kunne få katastrofale følger. Derfor gikk det brannvakt i gatene fra klokka 10 om kvelden til klokka 6 om morgenen. Vekteren gikk alle gatene hver time, og hadde også tilsyn med parafinlyktene.

Denne ordningen varte fra 1847 til 1920–30.

Nesakongen

Utbyggingen av vannverket var en betydelig investering som innbyggerne på Veblungsnes ikke kunne bære alene. Men på neset bodde «en av Distriktets mest formuende Mænd». Det var Harald Onsum, Nesakongen. Han hadde en finger med i det meste som foregikk på Veblungsnes. Han tok initiativ til å bygge vannverket og tilbød seg å betale halvparten av kostnadene. Den andre halvparten betalte innbyggerne på Veblungsnes.

Ny tid

Raumabanen ble åpnet i 1924, og folketallet økte på Åndalsnes. Det ble behov for sikker vannforsyning til området, og det ble bygget basseng flere steder. NSB bygde ut Bjørmosen basseng, og sammen med uttak fra Vikåa leverte disse kildene vann til stedet fram til utbruddet av 2. verdenskrig. Og som en kuriositet kan nevnes at NSB fikk avtale om å ha gratis vann til evig tid.

Vannbassenget i Einmarka ble utvidet i 1954, og var i drift fram til tidlig 1960-tall. I «Ny-brua» over Rauma elv ble det lagt vannledning for å knytte sammen Åndalsnes og Veblungsnes vannverk. I den forbindelse skrev Rauma Ullvarefabrikk til Grytten formannskap, og tilrådet at det ble lagt 6” rør på strekningen for å sikre vannforsyning til produksjonen. Og 6” ble det.

Vannbassenget ble koblet inn igjen i en periode rundt 1970, sammen med vannkildene fra Åndalsnes. Vikåa ble benyttet som reservevannkilde helt fram til grunnvannsanlegget i Hensengan ble åpnet i 1997.

Veblungsnes amfi

«Dæm tænke vidt og dæm tænke stort», sa Bør Børson etter en «forretningstripp» til Trondheim. Og vi unner oss en stor tanke: Vannbassenget på Veblungsnes ligger som et amfi. Et minne om fortid, men også med potensial for framtida. Det kan bli en spektakulær arena for kulturopplevelser. Hørte vi RaumaRock? Teater? Vi har sett villere ideer bli realisert. Men det hadde hjulpet med en Onsum.