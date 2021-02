Mener dagens modell er bedre enn den Rauma hadde

Nyheter

– Jeg forstår reaksjonene, og at det blir frustrasjon når det blir såpass store forskjeller fra det ene året til det andre. Jeg må innrømme at det også for meg kom litt overraskende at det fikk så store konsekvenser for enkelte. Det var jeg ikke forberedt på. Men slik har det slått ut, og som jeg skrev på Facebook: De som mener at det ikke stemmer, må umiddelbart ta kontakt med Skatteetaten for å få en gjennomgang og få det endret, sier Søvik, som er nyvalgt gruppeleder for Ap.