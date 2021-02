Overveldende respons på turinnlegg: – Tydelig at dette er et tilbud mange har ventet på

Nyheter

DNT Romsdal ønsker i samarbeid med Åndalsnes og Omegn Turlag å starte egen seniorgruppe (60+) i Rauma. Arnstein Salthammer Eide i DNT Romsdal forteller til Åndalsnes Avis at bakgrunnen for at de ønsker å starte en slik turgruppe, er at de ser at det er et ønske og et behov for en slik gruppe.