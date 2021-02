Nyheter

– Det ene er at det finnes langt flere samferdselsprosjekt i Norge enn det finnes penger. Det andre er at sittende regjering har prioritert Møre og Romsdal for lavt. Det er for høg prioritering av befolkningstette strøk på Østlandet og for lite bruk av pengene der pengene skapes; langs kysten, sa Kjølmoen i dialogmøtet.