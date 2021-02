Modulvogntog blir tillatt på FV64

Nyheter

Samferdselsutvalget i fylket vedtok i februar å godkjenne en rekke veger eller delstrekninger av veger for transport med modulvogntog på inntil 24 meter. Blant strekningene er FV64 fra Åndalsnes til rundkjøringa i Lergrovika i Molde, som vil bli ført opp i veglistene fra 1. april. Forutsetninga var at det skulle gjennomføres testkjøring først.

Testkjørte FV64

Tirsdag gjorde fylkeskommunen sammen med Ottem Transport AS ei testkjøring med et 24 meter langt modulvogntog på fylkesvegen mellom Molde og Åndalsnes.

– Det har et egentlig gått fint. Vi kom oss gjennom uten at det ble noen farlige situasjoner, sier Tormod Vestad på fylkesvegavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.

I dag er det på fylkesvegene i Møre og Romsdal i all hovedsak 19,5 meters lengdebegrensning.

Sjåfør Even Holm i Ottem Transport synes ikke det var spesielt utfordrende å kjøre et 24 meter langt modulvogntog mellom Molde og Åndalsnes, sammenliknet med et vanlig vogntog på 19,5 meter:

– Man trenger litt mer plass, men bortsett fra det er det ganske likt, sier han.

To mulige flaskehalser

På forhånd var to punkt på strekninga mellom Molde og Åndalsnes pekt ut som mulige flaskehalser: Fannefjordtunnelen og Hamresvingene. «Hamresvingene er også en flaskehals, men det går dersom to vogntog ikke møtes der», ifølge fylkeskommunedirektøren i saksframlegget til samferdselsutvalget.

Men modulvogntoget kom seg fint gjennom svingene tirsdag.

Testkjørt flere veger

Fylkeskommunen har sammen med Norges Lastebileier-Forbund, Ottem Transport AS i Sunndal og Vartdal Plast AS i Ørsta, testkjørt flere fylkesveger i Møre og Romsdal.

– Vegane kan vere mogleg å opne for modulvogntog, men dei har flaskehalsar, kryss og svingar som blir vurdert som utfordrande for tryggleik og framkomst. I tillegg til å gjere digitale sporingsmålingar testar vi difor for å sjå korleis det fungerer i praksis og kartlegg punkt som treng utbetringar før ein kan opne vegane for modulvogntoga, skriver Anne Marit Øksenvåg Johansen, kommunikasjonsrådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune, i en epost til Åndalsnes Avis.