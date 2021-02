Nyheter

– Ja dette gir store ringverknader, seier grunneigarane Inge Flovik og Nils Grytnes. Det er dei to, som saman med Ole Kristian Sandnes, står bak feltet på Nysetra ved Åfarnes. Og dei to vi møter ein tidleg morgontime på Nysetra, er ikkje i tvil: Det er koronaen som har sett fart i salet og som har gjort at de no har sett rekord på tomtesal på eitt år.