Store mengder skog skal fjernes langs linja

Et storstilt prosjekt skal etter planen gjennomføres til våren og sommeren langs Raumabanen. Det er Bane NOR som er oppdragsgiver og det er konsulentfirmaet Nettskog som er prosjektleder for det omfattende rydningsarbeidet. Grunneierne i området Foss bru til Åndalsnes er nå kontaktet med tanke på å komme til enighet når det gjelder hogst og om grunneierne vil ha virket eller ikke.