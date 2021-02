Lokalt helsevesen har bestått eksamen med glans

Nyheter

Det ser ut til at Rauma-samfunnet, med et velfungerende helsevesen i spissen, igjen har klart å slå ned koronaviruset. Det som lokalt er det mest alvorlige smitteutbruddet siden covid-19 kom til Norge i mars i fjor, ser ut til å ha resultert i kun sju smittede personer i kommunen. Men best av alt: Ingen av smittetilfellene knyttes til mutasjonsvarianter.

Det var torsdag for vel ei uke siden at en person testet positivt for koronavirus og ble satt i isolasjon. Allerede samme dag varslet kommunen at de fryktet at det ville bli flere smittede. 101 personer ble testet, og ganske riktig: Lørdag kom nyheten om fem nye tilfeller. Seint søndag kveld leverte Rauma kommune inn 390 koronatester etter at folk hadde ventet i opptil fem timer i bil for å få la seg teste.

Kun én test ga positivt utslag på covid-19. Resultatet er bra av flere grunner. For det første kan det tyde på at folk har tatt smittevernet på enda større alvor da meldinga om nytt tilfelle kom torsdag i forrige uke. Med meldinga som kom sist torsdag kveld om at ingen av smittetilfellene knyttes til mutasjonsvarianter, gjør at vi alle kan trekke et lettelsens sukk.

Det er all grunn til å bli imponert over den effektive jobben som ble utført av helsepersonellet som gjennomførte koronatestinga. Søndag ventet 390 innbyggere tålmodig i kø. Mens sentrale helsemyndigheter forventer at en kommune skal klare å vaksinere fem prosent av innbyggerne på en uke, sørget Rauma for å betjene seks prosent på ett døgn! Det er utrolig effektivt.

De siste sju smittetilfellene, med omfattende smittesporing og koronatesting, har vært en eksamen å regne for det lokale smittevernapparatet. Da kommuneoverlegen lørdag mottok melding om fem nye smittetilfeller, måtte det tas tøffe beslutninger. En omfattende smittesporing ble igangsatt. Flere hundre mennesker ble satt i karantene. Det ble besluttet å stenge Isfjorden skole i to dager – to klasser samt lærere og ansatte måtte i karantene. Snarvegen legesenter ble stengt etter at ansatte måtte i karantene. Karantene førte også til at flere bedrifter ble rammet, enkelte måtte også stenge. Og så ble til sammen 600 koronatester gjennomført.

Lokalt helsevesen har bestått eksamen med glans. Og så har de fått god hjelp av Raumas innbyggere, som lojalt og pliktoppfyllende har fulgt rådene fra lokale- og sentrale helsemyndigheter. Det gjør oss tryggere på at de kan håndtere enda mer krevende oppgaver, hvis det skulle bli aktuelt.