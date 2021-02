Justerer beskjeden om karantenekrav

Nyheter

- Jeg har behov for å avklare dette med karantene, for der har jeg gjort en feil, sier kommuneoverlege i Rauma, Jon Sverre Aursand.

Mandag gikk han ut og presiserte at alle som har vært i kontakt med en smittet, må sitte i karantene ti dager etter at den smitta fikk positiv koronatest.

- Dette er feil. Det riktige er at de må sitte ti dager i karantene etter sist de hadde nærkontakt med en koronasmittet person. Det betyr at karantenetiden går litt ned for noen. Og så er det fortsatt slik at man etter én uke kan ta ny koronatest. Trolig får man svar på den dagen etter, og er den også negativ, vil man i praksis kunne gå ut av karantenen etter åtte dager, forklarer Aursand og gjentar:

- Det som gjelder er altså ti dager karantene fra sist kontakt med vedkommende som er smittet.

Se lista: Disse holder midlertidig stengt grunnet koronaviruset Tips oss om du vet om flere som burde vært med på denne lista.

Stenger helsehuset midlertidig for besøkende Siste nytt om korona i Rauma kommune.