Aursand: – Karantene for alle til og med 8. februar

– Uansett når man har hatt kontakt med en av de smittede; karantene gjelder fra det tidspunktet det foreligger et positivt testsvar på vedkommende som er smittet. Det betyr karantene til og med mandag 8. februar for alle sammen, sier kommuneoverlege Jon Sverre Aursand.

Men det finnes én mulighet til å korte ned karantenetiden:

– De som er i karantene kan på torsdag ettermiddag ta kontakt med legesenteret for å få ta en ny koronatest fredag 5. februar. Det gjør at man ved nytt negativt testsvar kan korte ned karantenetiden med én dag, slik at man kan gå på skole eller jobb fra og med mandag 8. februar, sier Aursand.