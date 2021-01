Kommuneoverlegen: Bruk gjerne munnbind

Nyheter

Det er rådet fra kommuneoverlege Jon Sverre Aursand. Særlig lurt er det å bruke munnbind der en møter mange andre mennesker.

– Det er aldeles ikke feil å ta på seg munnbind på steder hvor møter mange andre – for eksempel på butikken. Det er helt greit. Men ellers gjelder vanlig regler som god håndhygiene og at man tar kontakt hvis man føler deg sjuk, sier han.

Gjennom kommunens nettsider rådes innbyggerne i Rauma til å begrense sosial omgang:

«I og med at situasjonen per nå er uoversiktlig, så oppfordrer vi innbyggerne våre om å begrense sosial omgang i de kommende dagene, opptre varsomt og følge de generelle smittevernrådene. Det er ikke snakk om karantene, men om å ta ekstra forbehold og være oppmerksom på symptom. Alle som får symptomer bes om å kontakte legesenteret for testing snarest.»

De skriver også at personene som må i karantene blir kontaktet som et ledd i smittesporingen, og får beskjed om hvordan de skal forholde seg til dette.

«Smittesporingen er ikke ferdig og ikke alle er kontaktet enda. Nærkontakter som ikke er blitt kontaktet kan henvende seg på telefon: 906 63 526.»

Aursand sier at Snarvegen legesenter er stengt hele kommende uke, og pasienter bes møte på legesenteret på rådhuset.

– Randi Klinge og Elin Moldsvor er satt i karantene ut neste uke på grunn av kontakt med folk som har vært smittet. Antakelig vil de i noen grad ta videokonsultasjon på sine pasienter. Eventuelt vil vi omrokere noe, men det vil finne ut i løpet av mandagen, sier Aursand.