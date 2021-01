Lørdag kveld: Fem nye smittetilfeller i Rauma

Nyheter

De fem positive prøvesvarene lørdag kommer etter at det torsdag ble registrert et nytt smittetilfelle i kommunen, og det da ble gjennomført over 100 tester i kommunen.

Kommunen er nå i gang med smittesporing og får bistand fra Folkehelseinstituttets smittesporingsteam.

«Det jobbes nå med å få oversikt og kommunen vurderer tiltak basert på hva som kommer frem i denne jobben. Det er for tidlig å si noe om detaljene knytta til de nye smittetilfellene. Kommunen vil gå ut med mer informasjon når vi har bedre oversikt», skriver kommunen på sine nettsider.

Følg med på våre nettsider lørdag kveld for oppdateringer.