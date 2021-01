Høie takker for tålmodigheten

Nyheter

Helseminister Bent Høie (H) sier han har stor forståelse for at folk er utålmodige etter å åpne samfunnet igjen, men sier det må gjøres på en forsiktig måte.

– Smitten går stadig nedover, og vi har nå bedre oversikt over situasjonen. Jeg vil takke befolkningen for den store tålmodigheten, og så har jeg stor forståelse for den voksende utålmodigheten, sier Høie.

– Vi kan ikke ta sjanser som gjør at vi mister kontrollen, sier helseministeren.

Høie viser til europeiske land som har åpnet opp raskt, for så å stenge ned igjen etter stigende smittetall.

– Jeg vet at mange synes dette er veldig tungt, og at det er vanskelig å forstå hvorfor vi ikke åpner opp når smitten går ned. Det er fordi det vil gjøre at det blir enda tyngre og vil vare lenger, sier Høie.

