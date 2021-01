Forlenger anbefalingene om å utsette alt seriespill i ytterligere to uker

Nyheter

Regjeringen åpner ikke opp for seriespill i voksenidrettene i de neste to ukene.

Seriespillene blir suspendert til midten av mars. Regjeringen gjør dette inntil de har en helhetlig vurdering av de nasjonale tiltakene.

Det betyr at for eksempel at ishockeyen må utsette sine oppstartsplaner. De hadde håpet å åpne opp for 1.-divisjonsspill fra 3. februar og eliteserien fra 4. februar.

Regjeringens beslutning betyr at det ikke vil bli spilt eliteseriespill i noen av de andre større idrettene i de kommende to ukene.

Regjeringens beslutning ble offentliggjort av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad under lørdagens pressekonferanse i Oslo.

