Åpner for internasjonale konkurranser i Norge fra midten av februar

Regjeringen åpner for at utenlandske utøvere igjen kan komme inn i landet på karanteneunntak for å konkurrere i Norge. Men ikke før i midten av februar.

Karanteneunntaket som gjaldt for idrettsutøvere ble opphevet for en uke siden, og en rekke verdenscuprenn og håndball- og fotballkamper er satt på vent eller avlyst. Nå ser det litt lysere ut, selv om unntaket fortsatt ikke er opphevet.

– Unntaket vil ikke gjeninnføres før midten av februar. Regjeringen vil gjøre en fornyet vurdering før dette, heter det i lørdagens redegjørelse fra regjeringen.

