Nå skal 24 meter lange modulvogntog testkjøre disse vegene

(Rbnett.no) Fra 1. april kan modulvogntog på 24 meters lengre bli å se på fylkesvegene i Møre og Romsdal. De nærmeste dagene er planen å teste flaskehalsene på en rekke fylkesveger her i fylket for å finne ut om det går knirkefritt å åpne vegene for vogntog som er atskillig lengre og tyngre enn dagens ordinære vogntog.