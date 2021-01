Koronasmittet person var innom Sødahlhuset - leter etter ukjente kunder

Nyheter

I forbindelse med det nye smittetilfellet, er kommunen nå i gang med å kontakte 60 personer som bes om å teste seg. De 60 skal ha oppholdt seg på samme sted som vedkommende som har testet positivt.

Det opplyser kommuneoverlege Jon Sverre Aursand til Åndalsnes Avis torsdag kveld.

- De som har oppholdt seg på Sødahlhuset torsdag 21. januar og lørdag 23. januar og som ikke blir oppringt i løpet av kvelden, bes om å ta kontakt for å få testet seg for korona i løpet av fredagen, ettersom det kan være en smittekilde på Sødahlhuset. Det er ikke bevist at det er en smittekilde der, sier Aursand.

Han forteller at han har snakket med FHI og at de har kommet med en henstilling om at folk må teste seg.

- Det er også viktig at folk følger med på sin egen helsetilstand. De skal også gå i selvpålagt karantene til svar foreligger, sier kommuneoverlegen og legger til:

- De 20 personene som allerede er satt i karantene, er nærkontakter til smittede. De skal være i karantene i 10 dager, mens de som ikke er nærkontakter skal være i karantene til negativt resultat foreligger.

Foreløpig vet de ikke opprinnelsen for smitten.