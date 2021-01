Gard er turnuslege og klar for Åndalsnes: Rauma er en glimrende plass

Rauma er en glimrende plass å komme til for meg for å kunne kombinere jobb og aktiv fritid.

Nyheter

Det sier Gard Widmark. Han begynner som turnuslege i Rauma i mars og har med seg kona Kari Rolfjord og et barn som ennå ikke er født. Han har vært aktiv på Finn.no en stund i håp om å finne seg en bolig for et halvt år, men har ennå ikke lyktes med det.