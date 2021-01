Vil ha med NVE til Måna elv: - Dette påvirker farta i elva og gjør forholda dårligere for fisken

Nyheter

Med bakgrunn i en henvendelse fra elveeierlaget i Måna, har Rauma kommune, ved miljøvernleder Jan Petter Vad, sendt et brev til NVE der de ber om at NVE deltar på en befaring sammen med kommunen og eleveeierlaget. Det er eleveierlaget som hevder og som ser med bekymring på at det er delvis ødelagte forebygninger og terskler i ndre del av elva. Dette påvirker farta i elva og gjør forholda dårligere for fisken, hevder leveierlaget. Samme problemstilling har også ført til at elva har gått over sine bredder enkelte steder.