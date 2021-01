Høie vil ikke overstyre FHIs vaksinestrategi

Nyheter

Helseminister Bent Høie (H) vil ikke endre vaksinestrategien og prioritere Oslo-regionen hvis ikke Folkehelseinstituttet anbefaler det.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa lørdag igjen at regjeringen bør endre vaksinestrategien fra å fordele vaksiner likt til landets kommuner, til å prioritere områder med høyt smittetrykk.

– Jeg er helt enig i at alt til slutt er politiske beslutninger. Men hvem som skal få vaksine og i hvilken rekkefølge, er et veldig faglig spørsmål. Terskelen for å overprøve den politisk bør være veldig høy, sier Høie til Aftenposten.

Han legger til at hvis FHI endrer sin strategi, kan regjeringen raskt gi sin tilslutning. Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg sa lørdag at vaksinestrategien fortsatt er en jevn fordeling av dosene.