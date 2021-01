Eksperter frykter skjulte mutasjoner

Nyheter

For at forskerne skal kunne vite om nye mutasjoner gjør koronaviruset mer smittsomt eller vaksinene mindre effektive, må virusprøver gensekvenseres etter hvert som nye varianter dukker opp.

Men få land overvåker nye mutasjoner systematisk, og så få land deler opplysninger om den overvåkingen de faktisk gjør, at eksperter nå er like bekymret for de mutasjonene vi ikke vet om, som de vi kjenner til.

Nordre Follo kommune stengte fredag ned etter at det ble oppdaget et utbrudd av den fryktede britiske virusmutasjonen.

Britisk dominans

I GISAID, en internasjonal plattform for informasjonsdeling som opprinnelig ble opprettet for å overvåke influensaepidemier, er det så langt lastet opp 379.000 gensekvenser av SARS-CoV-2-viruset.

Men hele 166.000 av disse sekvensene kommer fra bare ett land: Storbritannia.

– Storbritannia blåser alle andre av banen, sier Emma Hodcroft, epidemiolog ved Universitetet i Bern og en av initiativtakerne bak virusovervåkingsprogrammet Nextstrain.

– For meg er dette pandemiens månelanding, ved siden av vaksinene, sier hun.

Hodcroft bemerker at også Danmark rutinemessig laster opp sekvenser og deler informasjon. Men fra mange andre land er bidragene i beste fall sporadiske.

Tre mutasjoner

Overvåkingen har så langt ført til stor oppmerksomhet om tre mutasjoner som har vist seg å være betydelig mer smittsomme enn tidligere varianter av viruset: den britiske, den sørafrikanske og den brasilianske.

Hjemme i Norge har Folkehelseinstituttet (FHI) også fulgt nøye med på en egen Trondheim-mutasjon som har framstått som merkbart mer smittsom enn andre virusvarianter som har vært i sirkulasjon her til lands.

Hadde det ikke vært for det store overvåkingsprogrammet i Storbritannia, er det ikke sikkert vi hadde skjønt at det var mer smittsomme mutasjoner som førte til de voldsomme smittetoppene vi nå har sett i flere land, påpeker Hodcroft.

– Vi hadde bare sett på landene der det pågikk og tenkt: Å, de har en fæl økning i smittetilfeller, folk følger vel ikke rådene, sier hun.

Oppdaget i Japan

Noen varianter er ikke blitt oppdaget før de har spredt seg til andre land. Den brasilianske mutasjonen ble for eksempel først identifisert i Japan hos folk som ankom fra Brasil.

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener gensekvensering bør prioriteres høyere over hele verden.

– Å forbedre den geografiske dekningen av sekvenseringen er avgjørende for at verden skal ha øyne og øre på endringer i viruset, sa WHOs Maria Van Kerkhove under ett nettforum nylig.