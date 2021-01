14 prosent nedgang i antall sauer tatt av rovvilt

Nyheter

Totalt ble 14.763 sau og lam tatt av rovvilt og erstattet i 2020. Det er en nedgang på 14,2 prosent fra året før.

Det ble i 2020 utbetalt 37,7 millioner kroner i erstatning for tap av sau og lam til rovvilt, en nedgang fra snaut 45 millioner året før.

12.374 lam og 2.389 sau ble erstattet i fjor. Året før ble 14.391 lam og 2.822 erstattet, totalt 17.213.

– Vi ser at det har god effekt å skille rovvilt og beitedyr med bruk av forvaltningsområder. I tillegg har vi og Statsforvalteren en god dialog med sauenæringen og lokale aktører når det gjelder tiltak, og vi gjør uttak av skadegjørende rovvilt, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Det er imidlertid bekymringsfullt at bjørnebestanden er langt under nasjonalt bestandsmål, og at det oppstår bjørneskader utenfor forvaltningsområdene for bjørn, skriver direktoratet.

Siden 2010 er antallet sauer tatt av rovvilt mer enn halvert. I den samme perioden har antallet rovvilt vært relativt uendret.

Tapene var størst i Trøndelag, der 4.566 sau og lam i fjor ble erstattet. Alle de store rovdyrene, unntatt ulv, var representert som tapsårsaker.