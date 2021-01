Solberg: Forberedt på restriksjoner til over sommeren

Nyheter

Vi må være forberedt på svært langvarige restriksjoner hvis koronasmitten ikke slås kraftig tilbake, advarer statsministeren.

– Folk må forberede seg på å leve med ulike grader av smitte og smitteverntiltak fram mot sommeren, kanskje enda lengre, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun redegjorde for Stortinget om håndteringen av koronasituasjonen mandag.

– Vi vil derfor gjøre det som er nødvendig for å holde kontroll på smitten, sa hun og understreket at smitteverntiltakene ikke vil være strengere enn de må være og at de vil bli trappet ned så snart det er forsvarlig.

(©NTB)