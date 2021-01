Nyheter

Ida Eide ved Hvelvet Bistro legger ikke skjul på at en utvidet skjenkestopp fra regjeringen nå, ikke var akkurat det hun hadde håpet på. Hun har tydelig erfart at stopp av øl og vin til maten, har redusert omsetningen ved restauranten, særlig på kveldstid. Dette har også gjort at de har stengt fra klokka 16.00 hver dag i en periode.