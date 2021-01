– Snart fullt

Nyheter

Det var i fjor sommer Henning Aandal, gründer, siviløkonom og forhenværende lokfører, annonserte at Onrail hadde til hensikt å starte opp igjen med godstrafikk på Raumabanen.

God respons

Etter en vel to års lang prosess, kunne han spre den glade nyhet sammen med ordfører Yvonne Wold i august i fjor.

Han kunne også da bekrefte at de hadde fått god respons fra næringslivet i regionen.

– Så langt har vi fått god respons, men vi er avhengige av at de store aktørene er villig til å inngå forpliktende avtaler med oss, påpekte han da.

Fått gode rutetider

Siden da har de jobbet med å få ting på plass og i november i fjor kunne han igjen fortelle at ting gikk som det skulle.

– Vi har fått godkjent de rutetidene vi har ønsket oss, og vi har fått tildelt nødvendig plass ved Alnabruterminalen i Oslo. Nå er planen at det første nattoget ruller ut fra Alnabru søndag kveld 25. april og ankommer Åndalsnes natt til 26. april. Fra da av vil det gå godstog med kveldsavganger i begge retninger fem dager i uka fra søndag til torsdag, sa han.

Nesten alt solgt

I januar 2021, kan han bekrefte at over halve godstoget er bortbestilt.

– Vi har en ambisjon om at mye av toget skal være solgt på faste kontrakter før vi starter opp. Det gir en ekstra trygghet og forutsigbarhet. Da får vi også mindre behov for et salgskontor, som koster penger. Vi har skriftlige bekreftelser fra kunder som tilsier et visst volum, men foreløpig gjenstår en del signerte avtaler, sier Aandal som påpeker at ikke alt er 100 prosent på plass enda.

Det pågår i disse dager kontraktsforhandlinger med kunder.

– Men det er ikke mange ledige vogner igjen. Og vi har ansatt de første lokførerne. Ting går som planlagt, sier han entusiastisk.

– Hva er egentlig lengden på toget?

– Vi vil kjøre med 12 jernbanevogner, som vi da håper i stor grad er forhåndssolgt før april. Det bør også avsees plass til bedrifter som bare har behov for å bruke godstoget av og til. Vi kan ikke flagge på full stang enda, men vi er på rett veg.