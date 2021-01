Nederlandsk tindelykke på Hegerholm: – En drøm at vi endte opp i disse omgivelsene

Nyheter

(Rbnett.no) – Som du ser er det ganske fint her. Det er ikke uten grunn at vi kaller stedet vårt for Tindelykke. Dette digre og gamle huset, som en gang i tida var en skole, er det beste kjøpet vi har gjort i vårt liv. Det var en drøm som gikk i oppfyllelse da vi fikk kjøpt dette stedet høsten 2016, sier tobarnsfar Erwin, som akkurat har skiftet etter sin kjappe tur på Kirketaket.