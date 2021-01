Regjeringen vil forlenge den forhøyede dagpengesatsen

Nyheter

– Smittesituasjonen og koronatiltakene gjør at arbeidsmarkedet sannsynligvis vil være vanskelig for mange en stund til. For å gjøre situasjonen mer håndterbar for de koronaledige mener vi det er fornuftig å forlenge den midlertidige ordningen med forhøyet dagpengesats, sier vikarierende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H).

Mandag ble det kjent at regjeringen vil forlenge permitteringsperioden og retten til dagpenger til 1. juli.

– Begge deler etter at Erna Solberg i helgen argumenterte sterkt imot. Vi har vist fram at et flertall på Stortinget krevde denne forlengelsen. Dette tar regjeringen nå på alvor, og av hensyn til alle dem som er berørt – så er det bra, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han sier de vil fortsette samtalene i Stortinget for å gjøre både permitteringsregelverket og kompensasjonsordningene mer rettferdige og mer treffsikre.

– Like viktig å i vareta permitterte

Hovedorganisasjonen YS opplyser til NTB at de er fornøyd med forlengelsene, og at det er like viktig å ivareta de permitterte og ledige som å gi bedriftene kompensasjon.

– Ja, vi skal redde ellers levedyktige arbeidsplasser, men det viktigste er å ivareta folkene som skal jobbe der. Det er disse som bærer de tyngste økonomiske konsekvensene av pandemien. Da skal resten av samfunnet som ikke rammes like hardt, stille opp og gjøre børen litt lettere å bære, sier YS-leder Erik Kollerud.

Han mener at selv om vaksineutrullingen har startet, vil det gå lang tid før arbeidslivet er tilbake til en normalsituasjon

– Vi må ikke feile på oppløpssiden. De økonomiske tiltakene må videreføres hele det neste halvåret. Det er godt at regjeringen også har sett dette.

– Gjør langt fra nok

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, sier det er bra at den forhøyede dagpengesatsen blir forlenget, men mener at regjeringen langt fra gjør nok.

– De som er permittert nå, har vært det store deler av pandemien, og mange sliter økonomisk, sier Moxnes.

– Og de langtidsledige kommer dårligst ut av det. De har ikke fått den forhøyede satsen. Mellom november og nå har over 10.000 blitt kastet ut av dagpengeordningen, og når regjeringen forlenger permitteringsordningen og makstiden for dagpenger kun til 1. juli, vil de heller ikke få muligheten til å ta ferie og samtidig beholde feriepengene. Det gir ingen mening å forskjellsbehandle ledige før og etter korona, de er alle del av det samme kriserammede arbeidsmarkedet, sier Rødt-lederen.