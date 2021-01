Nyheter

(Rbnett.no) I dag er det Møre og Romsdal fylkeskommune som har ansvaret for å vedlikeholde og forbedre vegforbindelsen mellom Molde og Åndalsnes. Flytebru for å krysse Langfjorden står på ønskelista hos bruselskapet. Det er også ønske om tunnel fra Lerheim til Gjerdsetbygda og Skorgen. Lederen for samferdselsutvalget i fylket, Kristin Sørheim, har ikke trua på at det blir bedre vegforbindelse raskere om staten hadde tatt over ansvaret for fylkesveg 64.