30 elever får undervisning i kulturhuset

Etter vannlekkasjen på Åndalsnes barneskole i helga, ble det vedtatt at det ikke er noen undervisning for barneskolen i dag. Rektor Nina Ellingseter Aandal opplyser til Åndalsnes Avis mandag formiddag at de jobber nå med å klargjøre det midlertidige undervisningslokalet.