Nyheter

Arbeidet med frivilligplanen for 2021 til 2030 er i sluttspurten. Torsdag ble den lagt ut på høring på kommunens heimeside. Høringsfristen er 18. januar. Det er Geir Grav og leder for Frivilligsentralen, Kairith Fugledal Kvarsnes som har utarbeidet planen, i samarbeid med ei prosjektgruppe. Svarene på en spørreundersøkelse som gikk ut til alle lag og foreninger i Rauma, danner grunnlaget for innholdet i planen.