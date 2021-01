Sjef med karatespark

Nyheter

(rbnett.no) Året 2021 har allerede startet med et byks. For kommunen Vestnes der Kristian Skålhavn er øverste sjef for administrasjonen. Bykset sørger 415 personer i bygdene Vågstranda og Hjelvier for. De forlot Rauma og er nå en del av Vestnes-laget.