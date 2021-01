Rekordmange sjåfører blåste rødt i fjor

Nyheter

I fjor ble 10.378 sjåfører tatt med ulovlig promille på norske veier. Tallet har aldri vært høyere.

I snitt ble det anmeldt 28 ruspåvirkede sjåfører hver dag i fjor. Det totale tallet på 10.378 er en økning på 658 personer fra 2019.

Personer i aldersgruppen 25 til 34 år var grunnlaget for flest anmeldelser med sine 3.093. Deretter fulgte aldersgruppen 35 til 44 år med 2.280, samt 18 til 24 år med 2.246.

Totalt ble 142 personer under 18 år anmeldt for ruspåvirket kjøring. Kun 54 personer over 74 år blåste rødt.

Politidistriktene Sørøst (1.761), Øst (1.580) og Oslo (1.008) skrev ut flest anmeldelser. Færrest var det i Finnmark (250), Troms (381) og Møre og Romsdal (504).

Ifølge politiet blir det daglig kjørt omtrent 140.000 turer i trafikken av sjåfører ruspåvirket av alkohol, narkotika eller medisiner.

Selv om tallene er høye, viser de at politiet tar ruskjøring på høyeste alvor, mener organisasjonen MA – Rusfri Trafikk.

– Ruskjøring er et stort problem i samfunnet, og det virker som mange ikke helt skjønner konsekvensen av hvor galt det kan gå. De tre siste årene har 80 personer mistet livet i trafikken grunnet rus, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.