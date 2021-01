Redningsmannskapene utvider søkeområdet i letingen etter overlevende

Nyheter

– Vi gjennomførte søk i hele natt basert på interessepunkter vi hadde fra hund i går kveld. Vi har hatt hund inne i rasområdet hele natta, sier innsatsleder Kenneth Wangen i brannvesenet på en presseorientering i Gjerdrum søndag morgen.

Brannvesenet søkte etter personene som ikke er gjort rede for etter skredet gjennom hele natten, og har nå utvidet søket.

– Dette er fortsatt en redningsaksjon. Det er viktig å understreke, sier Wangen.

– Vi leter primært i bygningsmasse der det er håp om å finne overlevende.

Fant død person

Klokken 5.56 søndag morgen ble en ny person funnet omkommet i skredet. Dermed er i alt fem av de ti som ikke var gjort rede for etter leirskredet onsdag, funnet omkommet.

Redningsmannskapene hadde i utgangspunktet planlagt å lete fram til klokken 4 søndag morgen, men Wangen sier at de ikke ville gi seg før alle de punktene han omtaler som interessante, var gått gjennom.

– Da vi begynte å grave, fant vi flere interessante punkter som ble fulgt opp i løpet av natta. Det medførte til slutt funnet på morgenen i dag, sier Wangen.

Steinhard leire

Vindforholdene søndag har gjort søk med hund enklere, men Wangen sier at hard leire gjør søket svært krevende.

– Vi utvider nå to sektorer og kommer til å utvide den ene lenger nord på et annet interessant område, sier Wangen.

Det er fem grupper som jobber i rasområdet, opplyser innsatslederen.

Brannvesenet har brukt hund i søket i rasområdet gjennom hele natten. De bruker informasjon fra politiet til å sette hunder i arbeid der det er håp om å finne overlevende.

Risikofylt

Wangen sier at kalde temperaturer gjør forholdene tørrere, noe som fører til at området blir noe sikrere.

Sivilforsvaret har begynt å pumpe vann fra en dam som lekker vann ned i områdene der det blir søkt.

– Det vil gjøre det tørrere og sikrere for oss der nede, sier Wangen.

Han understreker at det fortsatt er en risikofylt operasjon.

Kjæledyr hentes ut

Brannvesenet arbeider med å hente ut kjæledyr i området i Gjerdrum som er sperret av som følge av skredet, skriver VG.

– Det er vurdert til at de har kapasitet og at det er trygt nok til å gå inn i noen av de evakuerte husene innenfor sperringen. Det er snakk om at det kan være en del kjæledyr i husene, sa operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til avisen natt til søndag.

Søndag morgen bekrefter politiet overfor NTB at hentingen av kjæledyr er et pågående arbeid, men det er ikke kjent hvor lang tid det vil ta.

Sveen sier til VG at det er prosess som tar tid, men at arbeidet ikke berører kapasiteten på rasstedet.