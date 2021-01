Rødt nivå, men alle elever skal møte på skolen som vanlig

Nyheter

Det er meldinga fra kommunedirektør Toril Hovdenak i Rauma kommune, som uttaler seg om ungdomsskolene i Rauma:

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå Regjeringen ber landets ungdomsskoler og videregående skoler følge rødt tiltaksnivå i smittevernveilederen de neste to ukene.

– Elever skal mandag møte som normalt, men det blir mer fokus på det å holde avstand, på hygiene og at ingen syke må komme på skolen, sier kommunedirektør Toril Hovdenak.

Hun sier at det som nå gjennomføres, er reprise på det man gjorde i vår i grunnskolen:

– Det vi gjorde da var å være strengere på gruppeinndeling og det å holde avstand. Erfaringa vår er at med de skolebyggene vi har, så har vi store nok lokaler til at vi skal kunne greie å gjennomføre tiltakene – og at alle kan møte på skolen, sier hun.

Regjeringen har også anbefalt hjemmekontor. Det vil også enkelte ansatte i Rauma kommune, og da særlig ansatte på rådhuset, ha.

– Men vi skal opprettholde tjenester til barn og unge og de sårbare gruppene, så det er avveininger vi må gjøre i den sammenhengen, sier hun.