Nye, store inngripende tiltak for å få kontroll på smitten

Nyheter

Vent med å ha gjester i 14 dager

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol

Grense på fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem

Regjeringen anbefaler å utsette en rekke organiserte innendørsarrangementer

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå

Nordmenn bes om å unngå alle unødvendige reiser både innenlands og utenlands

Regjeringen: Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og ha adgangskontroll

Regjeringen anbefaler hjemmekontor for alle som har mulighet til dette

– Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sier Solberg i en pressemelding.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kaller det en «sosial nyttårspause».

Regjeringen anbefaler nå alle nordmenn om å unngå å ha gjester i hjemmet og vente 14 dager med private besøk.

I tillegg innføres et forbud mot private sammenkomster på mer enn fem personer utenfor eget hjem.

Det innføres også et nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Vi kommer tilbake med mer.