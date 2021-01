Tre ulver skutt innenfor ulvesonen

Nyheter

Det er i løpet av den første dagen med lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen skutt to ulver i Aurskog-reviret og en i Kynna-reviret.

Dermed er to av tre ulver på kvoten i Aurskog-reviret skutt, skriver Nationen. Kvoten ble utvidet fra to til tre ulver onsdag.

Det er også skutt en ulv i Kynna-reviret. Her ble kvoten økt fra åtte til ti dyr tidligere på dagen fredag, ifølge rovdyr.no.

– Vi vet ikke noe mer om ulven, annet enn at den er bekreftet død. Årsaken til det er at det fortsatt pågår et fellingsforsøk i området, sier rådgiver Ståle Sørensen hos Statsforvalteren i Innlandet til Østlendingen.

(©NTB)