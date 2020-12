Nyheter

– Noe av det første jeg gjorde da jeg kom i ordførerstolen var å se om det gikk an å reversere prosessen og få Vågstranda og Hjelvika til å bli i Rauma. Men den var allerede kommet så langt, og folket hadde bestemt seg for at de vil gå over til Vestnes, sier ordfører Yvonne Wold (SV) til Åndalsnes Avis.