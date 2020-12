Ønskjer meir samarbeid

Nyheter

– No blir vi to omtrent jamstore kommunar på sørsida av Romsdalsfjorden. Eit tettare samarbeid mellom oss kan føre til at vi beheld fleire offentlege arbeidsplassar og at dei ikkje forsvinn til Molde eller Ålesund, seier ordførar Geir Inge Lien (Sp) i Vestnes til Åndalsnes Avis.