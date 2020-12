Norge kaster ekstra vaksinedoser

Nyheter

Pfizer har lagt inn to ekstra doser av sin koronavaksine i hvert vaksineglass som sikkerhetsmargin. De har Danmark valgt å bruke, mens Norge velger å se an.

I hvert vaksineglass er det avtalefestet at det skal være fem doser, men Pfizer har lagt inn opptil to ekstra doser i glasset, skriver VG.

Danmark bruker alle sju, mens Norge kaster det som er igjen etter fem doser. Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet bekrefter at norske myndigheter vurderer om de skal følge etter danskene, men sier det er noen forhold som må avklares først.

Det første er at alle skal ha to runder med vaksiner, så hvis man bruker de første hetteglassene fullt ut, risikerer man at man står med for lite ved neste runde, dersom det ikke er en jevn mengde i hvert glass. I tillegg må det avklares om avtalen med vaksinefirmaet handler om antall doser eller antall hetteglass.

