Vaksineforsker mener helsepersonell må fram i vaksinekøen

– Det er vanskelig å spå hvordan viruset vil utvikle seg framover. Derfor bør vi innføre de tiltakene som vil hjelpe oss ved et mulig storspredningsutbrudd. Å vaksinere helsepersonell kan sikre at helsevesenet fungerer uansett hva som skjer, sier vaksine- og virusforsker ved Oslo universitetssykehus, Gunnveig Grødeland, til Klassekampen.

Hun får støtte fra Fagforbundets leder Mette Nord, som sier at ingen er tjent med at helsepersonell settes ut av spill, og at helsetjenestene bryter sammen.

– Både sårbare pasienter og ansatte bør få vaksinen parallelt, sier Nord, som spesielt tenker på dem som jobber på avdelinger med aktiv smitte, og som dermed eksponeres for viruset.

