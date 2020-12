Nyheter

Klokka 14.30 mandag ettermiddag melder politiet i Møre og Romsdal på Twitter at det skjedde en trafikkulykke på E136 i Hjelvika like før klokka 14. Operasjonsleder Per Åge Ferstad forteller til Åndalsnes Avis at det er snakk om et sammenstøt mellom to biler.