Fjord 1 meldte ii en sms klokka kvart over åtte lørdag morgen, at to avganger mellom Sølsnes og Åfarnes er kansellert.

Årsaken er tekniske problem for ferja.

De to avgangene det gjaldt var 08.10 fra Åfarnes og 08.25 fra Sølsnes.