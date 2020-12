Plasto kjøper seg inn i teknologibedrift på Nordmøre

Nyheter

RoadTech med base i Straumsnes i Tingvoll har utviklet robotisert utsetting og innhenting av brøytestikker. I 2019 vant de grûnderkonkurransen Næringsteft. I år har selskapet fått sin første kommersielle avtale med entreprenørselskapet Svevia Norge AS.

Plasto AS på Åndalsnes, Storvik AS på Sunndalsøra, Amatec AS i Sykkylven og AMA Andersen på Kongsberg går alle inn med kapital for å bli med i et samarbeid med RoadTech AS om utvikling og produksjon av neste generasjon av teknologien. Emisjonen er totalt på 5,9 millioner kroner.

Fem prosents eierskap

- Med emisjonen vil Plasto ha en eierandel i RoadTech på rundt fem prosent, sier Lars Stenerud, administrerende direktør i Plasto AS, til Åndalsnes Avis.

Samarbeidet gjør at Åndalsnes-bedriften skal produsere for RoadTech:

- Det å ta deleierskap er et nytt verktøy som vi prøver i dette selskapet, samtidig som RoadTech har gode ideer som for Plasto vil involvere produksjon av komponenter. Det å være med å levere, det er inngangen til deltakelsen, men det er også ideer ut over dette som vi skal jobbe sammen med selskapene om; flere produkter rundt veg og trafikksikkerhet, sier Stenerud.

Fullskalaleverandør

Han sier at i RoadTech går i prinsippet hele verdikjeden inn og er med og løfter selskapet fra å være et gründerselskap til en fullskalaleverandør til denne bransjen.

- Det er en spennende ide, de første testene er gjort og nå står de første strekningene med stikker ute.

Også tanken om gjenbruk passer Plasto:

- Det er spennende at selskapet er veldig bevisst gjenbruk av plast. Produktene skal inn i en resirkuleringssløyfe, slik at de blir nye produkt. Det passer vår filosofi om at plast er blant materialene som er mest egnet til gjenbruk, sier Stenerud.

Økt oppdragsmengde

I en pressemelding skriver RoadTech at flere bedrifter får økt oppdragsmengde som følge av emisjonen:

"Samarbeidet vil tilføre selskaper i hele fylket nye oppdrag i forbindelse med utvikling av nye løsninger for automasjon (Amatec), utvikling og produksjon av maskiner (Storvik) og produksjon av selve skruen til RT Skrubrøytestikke i resirkulerbar plast (Plasto). Pipelife Norge AS produserer røret til RT skrubrøytestikke i resirkulert materiale. Planene for 2021 er produksjon av flere RT Stikkemaskiner samt utvikling og testing av nye maskiner for automatisert vasking av vegskilt og kantstolper. På agendaen står også utvikling av en digital plattform som bl.a. skal gi brøytebilsjåførene assistanse ved brøyting på strekninger med vanskelige kjøreforhold og dårlig sikt".

– Egner seg godt til gjenbruk – Når alt er oppe og går vil vi gi våre kunder en garanti på at vi tar plastproduktet tilbake for gjenvinning når den tid kommer, sier Tom Samuelsen, administrerende direktør i PartnerPlast AS.

Før emisjonen var RoadTech AS eid av selskapet Strømsvåg Holding AS, som eies av Peder Kr. Strømsvåg (gründer og daglig leder i RoadTech AS) med 82,19 prosent andel, Jonny Holm (7,67 prosent), Amena AS (7,67 prosent) og Per Sverre Ersvik (2,46 prosent).

Også de eksisterende eiere har deltatt i emisjonene i år, som har tilført RoadTech AS i overkant av 10 millioner kroner for videre utvikling av selskapet.