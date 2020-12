Jul på havet

Nyheter

Det er «kaptein» Lars Kjetil Hunnes på flåta «Skåla» som sier det når vi spør. Vi lurer på om de har et bevisst forhold til at de leverer råvarene til mangt et julebord i denne tida like før jul hvert år. Laks i mange ulike varianter står sterkt for mange i den norske juletradisjonen.