Fant Harald Onsums begravelsesprogram

Etter at Åndalsnes Avis hadde en stor artikkel om «nesakongen» Harald Onsum i juleavisa, kom Erik Sletta på at hans far hadde tatt vare på Onsums begravelsesprogram, som han fant mange år etterpå.

– Han var på en bokauksjon på samfunnshuset på Åndalsnes for mange år siden, da han oppdaget programmet i en av bøkene som lå i en eske som skulle auksjoneres bort. Han kjøpte hele esken med bøker, kun for å få tak i det programmet, forteller Sletta.

Onsum ble gravlagt 29. januar 1912 og i programmet er salmene som ble sunget under bisettelsen skrevet ned.

Salmen før talen er skrevet spesielt for Onsums begravelse, men Sletta er ikke sikker på hvem som skrev den.

Sletta føler litt tilknytning til Onsum-slekta, da hans far i 1937 kjøpte Onsumgården.

Gården ble bombet og brant ned til grunnen under krigen, men ble bygget opp igjen etter krigen.