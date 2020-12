Nyheter

Han er både forfatter og journalist. Han har jobbet i Dagens Næringsliv og i NRK og har et stort nettverk både i media og akademia i Oslo. Sitt første møte med Rauma fikk han gjennom et skredkurs og naturopplevelsen satte seg grundig fast både i kropp og sinn. Så fast at en gammel drøm ble vekket til live. Stig Arild Pettersen hadde mange ganger tenkt å forlate byen og kjøpe seg et småbruk. Flytte på landet å la livet bli litt mindre travelt. Rett og slett leve litt mer og la livet og naturen komme nærmere hverandre. Kanskje prøve å dyrke noe av maten han skal spise, hogge ved for å holde varmen og fiske på fjorden.