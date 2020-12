Virusmutasjon kan øke R med 0,4

Nyheter

Det viser foreløpige estimater fra Storbritannia.

Endringen virker kanskje liten. Men den kan utgjøre et hav av forskjell.

Stiger R-tallet til et nivå over 1,0, vil smitten nemlig begynne å øke i samfunnet. R-tallet viser hvor mange nye personer hver smittede i snitt sprer viruset videre til.

Ligger man for eksempel på 0,8, vil man altså komme opp på 1,2 hvis den nye mutasjonen overtar arenaen, forklarer Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det er klart at det er utfordrende med et virus som er så smittsomt. Du må ha mye strengere tiltak, sier Bukholm til NTB.

Ikke påvist i Norge ennå

I forrige uke meldte FHI at smittetallet R i Norge hadde steget fra 0,9 til 1,1.

Det betyr at 100 smittede i snitt vil spre viruset videre til 110 nye.

Den nye virusmutasjonen fra Storbritannia er så langt ikke påvist her i landet, men det er gjort funn i flere andre europeiske land, deriblant Danmark, Italia og Nederland.

En rekke tiltak innføres nå i Norge for å forhindre at virusmutasjonen kommer hit:

Alle direkteflyginger fra Storbritannia til Norge stanses i to døgn.

Alle som kommer fra Storbritannia til Norge, må teste seg for covid-19 innen ett døgn etter innreise og på nytt minst sju dager senere.

Alle som har ankommet fra Storbritannia de to siste ukene, må teste seg.

Vil kreve strengere tiltak

Helsedirektør Bjørn Guldvog innrømmer at han er bekymret for situasjonen. Han mener vi må ta høyde for at den nye varianten av viruset allerede kan ha begynt å spre seg i Norge.

Begynner det å spre seg, kan det bli mye mer krevende å kontrollere smitten.

– Det kan innebære at vi må kneppe ytterligere opp på tiltakssiden, sier Guldvog til NTB.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er av samme oppfatning:

– Hvis denne nye varianten blir det dominerende viruset, så vil det sannsynligvis kreve enda strengere tiltak, advarer han.

Avstandskravene kan bli strengere

Guldvog viser til at Norge i perioder i vår hadde et R-tall som lå under 0,5.

Han vegrer seg for å si for mye om hvilke tiltak som kan bli aktuelle for å presse smitten ytterligere ned fra dagens nivå, men viser til avstand som noe av det aller viktigste.

– Noe av det som var veldig effektivt i vår, var større distanse mellom mennesker. Nå har vi minst én meter. Men vi hadde to meter. Det vil være et av de mest virksomme tiltakene for å slå smitten ytterligere ned i en slik situasjon, sier Guldvog.

Om det kan bli aktuelt å stenge skoler igjen, vil han ikke svare på.