Det er mørkt ute, men lyst inne når vi nærmar oss inngangsdøra til Kaia Landhandel på Åfarnes. Vi ber på to innpakka julestjerner, to førjulsgleder frå Åndalsnes Avis. Inne ser vi ein person som rører på seg. Det er to timar til butikken opnar denne formiddagen like før jul, men Therese Reiten Antonsen er allereie i gang. Ikkje på jobb, men på dugnad. Ei mengde varer skal pakkast ut og plasserast i hyllene.